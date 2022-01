Er hat sich eine eiserne Regel gesetzt! Dominik Stuckmann (30) ist der neue Bachelor und wird in der Kuppelshow versuchen, seine Traumfrau zu finden. 22 hübsche Frauen kämpfen um die letzte Rose und somit um das Herz des Frankfurters – da kann man schon mal schwach werden! Dominik geht eigentlich ganz entspannt an sein großes Abenteuer heran. Jetzt verriet er aber, welche Regel er sich für die Show gesetzt hat!

Im Interview mit Bild plauderte der IT-Spezialist aus dem Nähkästchen. "Ich will keine Frau einfach nur abschleppen. Das bringt mir auch nichts", verriet er. One Night Stands seien nichts für ihn und für so eine schnelle Nummer müsse er ja erst recht nicht zum Bachelor gehen. Deswegen käme auch Sex in der Villa für Dominik nicht infrage. "Ich habe mir vor den Dreharbeiten als Regel vorgenommen, mit keiner Frau zu schlafen“, offenbarte er.

Wichtig ist das Thema Sex für Dominik aber natürlich trotzdem: "Es ist ein wichtiger Teil, aber er steht nicht über allem." Dennoch sei das für ihn auch ein Zeichen von Zweisamkeit. "Wenn im Bett oder sonst wo gar nichts geht, wäre es auch komisch“, stellte er klar.

Der Bachelor 2022: Dominik Stuckmann

Bachelor Dominik Stuckmann

Dominik Stuckmann, der Bachelor 2022

