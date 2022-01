Hat Dominik Stuckmann (30) eine Abneigung gegen Flirtshow-erfahrene Junggesellinnen? Der gebürtige Frankfurter ist der diesjährige Bachelor und wartet gespannt darauf, welche liebeshungrigen Girls er von RTL auf dem Präsentierteller serviert bekommt. Am Mittwochabend geht es endlich los und Dominik trifft auf seine potenziellen Traumfrauen. Nele Wüstenberg (28) und ein paar andere Frauen sind den Fans schon aus früheren TV-Shows bekannt. Ist das ein No-Go für Dominik?

Promiflash wollte von dem 30-Jährigen wissen, wie er dazu stehen würde, wenn ihm eine Frau bei der ersten Nacht der Rosen schon bekannt vorkäme – sei es aus dem Fernsehen oder aus seinem privaten Umfeld. "Das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium für mich", stellte der IT-Spezialist klar. Allerdings würde er sich doch genauere Gedanken machen, wenn es sich bei der betreffenden Dame um jemanden aus seinem engeren Freundeskreis handelte. "Wenn ich sie aus dem privaten Umfeld kennen würde, ist natürlich die Frage, in was für einer Beziehung man zueinandersteht", äußerte er. Seinen "Best Buddy" zu daten, könnte natürlich problematisch werden, wie er findet.

Ganz anders als Dominik haben viele Fans aber ein Problem damit, dass so viele bekannte Gesichter unter den Kandidatinnen sind. Der Grund: Sie vermuten, dass eher die Vergrößerung der Instagram-Reichweite als die Suche nach der großen Liebe im Vordergrund steht. "Ja, natürlich: Jetzt werden wieder alle Trash-Formate abgegrast", ärgerte sich jemand im Netz.

