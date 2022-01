Theresia Fischer (29) braucht eine Pause! In den vergangenen Wochen und Monaten ist es eher still um die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin geworden. Trotzdem hat sie ihre Fans regelmäßig auf ihrem Social-Media-Account bei Laune gehalten. Dort werden die Follower des Models in den kommenden Tagen aber nicht mehr auf Theresia höchstpersönlich stoßen. Ihr Mann Thomas Behrend hat sich dort zu Wort gemeldet und eine Instagram-Auszeit angekündigt. Wird seiner Frau etwa alles zu viel?

Als die Fans am Dienstagmorgen einen Blick in die Instagram-Story der TV-Bekanntheit warfen, lächelte ihnen ein ungewohntes Gesicht entgegen. "Für alle, die sich fragen: 'Wer ist das denn?' Ich bin Thomas – der Ehemann von Theresia und Theresia macht für zwei bis drei Wochen eine Instagram-Pause. Da habe ich gesagt, ich übernehme ihren Account", verkündete ihr Liebster. Und tatsächlich erklärte er auch gleich, warum sich die Beauty sich vorerst mal zurückzieht. "Theresia ist eigentlich immer am Handy. Ab und zu gibt es dann Frust – woher kommt das? Ich habe das Gefühl, dass sie sich sehr viele Gedanken über den Inhalt ihrer Posts macht", schilderte er.

Thomas ist der Meinung, dass seine Partnerin sich oft zu viel Druck macht, ihre Fans zu unterhalten und appelliert deswegen an die Community, ihm ein ehrliches Feedback zu geben. "Macht sie sich viel zu viele Gedanken darüber? Muss es immer so tiefgründig sein?", fragte er. Seiner Meinung nach sei ein unkommentiertes Foto ab und zu auch mal komplett ausreichend.

