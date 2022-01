Oh, oh, das riecht nach großem Ärger in der Wildnis! Im diesjährigen Dschungelcamp stellen sich Stars wie Eric Stehfest (32), Filip Pavlovic (27) oder auch Harald Glööckler (56) den Prüfungen des Busches! Nach getaner Arbeit darf sich im Camp ausgeruht werden. Hier müssen sich die Teilnehmer an strenge Regeln halten. Doch das hat bisher offenbar nicht so gut funktioniert – RTL zählte 85 Regelverstöße und zieht nun die Konsequenzen für die Wildnis-Prüflinge!

Nach gerade einmal fünf Tagen haben die Promis schon zu oft daneben gegriffen und die Bestimmungen nicht eingehalten. Das bleibt nicht ungeachtet und deshalb wurde Campanführer Peter Althof (66) zum Dschungeltelefon gebeten. Bei seiner Rückkehr hatte Peter keine guten Neuigkeiten im Gepäck, sondern bloß einen großen Korb. "Wir müssen jeder von unseren zwei Luxusartikeln einen abgeben", verkündete der 66-Jährige. Es heißt also für die Camper: Sagt bye, bye zu euren Schätzen!

Jasmin Herren (43) hatte bereits vor der Verkündung des Strafmaßes klargestellt: "Ich gebe nicht mein Kissen ab, Leute. Das sag ich gleich." Welche ihrer Sachen die prominenten Teilnehmer abgeben, sollte sie sich jedoch gut überlegen. Denn sollten weitere Regelverstöße folgen, müssen die Camper wahrscheinlich ganz ohne Luxusgüter auskommen.

Dschungelcamp, RTL Peter Althof im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Jasmin Herren im Dschungelcamp in Südafrika

RTL Harald Glööckler und Tara Tabitha im Dschungelcamp

