Heute Abend ist es endlich so weit: Die allererste Folge mit dem neuen Bachelor Dominik Stuckmann (30) läuft im TV! Der hübsche IT-Spezialist begibt sich unter 20 Kandidatinnen auf die Suche nach der Frau fürs Leben. Genau diese Reise haben vor ihm schon einige Rosenkavaliere durchgemacht. Einer von ihnen ist Andrej Mangold (35): Diesen Rat möchte der Ex-Bachelor seinem Nachfolger Dominik dringend mit auf den Weg geben...

"Ich glaube, dieser plötzliche Anstieg der Bekanntheit, das ist das Gefährliche", betonte Andrej jetzt im Promiflash-Interview. "Er ist jetzt in einer Phase, in der er sich drei Monate lang verstecken muss – egal, ob er jetzt mit jemandem zusammen rausgegangen ist oder nicht. Danach beginnt die Phase, in der ihn jeder in ganz Deutschland erkennen wird! Egal, wo er hingeht: Er wird erkannt werden!", stellte der Hottie klar. Darauf müsse Dominik sich mental einstellen: "Leute werden dich ansprechen, möchten Fotos mit dir machen und deine Privatsphäre ist nicht mehr wie davor."

Weiter beteuerte Andrej: "Das ist eine große Umstellung. Damit muss er lernen umzugehen. Aber er hat da sicherlich von der Produktionsseite Hilfe zur Seite stehen." Abschließend gab er sich ganz hilfsbereit: "Meine Nummer kann er sich auch relativ schnell holen – ich kann ihm sicherlich auch gute Tipps geben..."

