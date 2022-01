Was landet bei Detlef D! Soost (51) eigentlich auf dem Teller? Erst vor wenigen Tagen brachte der Tänzer sein eigenes Backbuch "Schlank mit Kuchen, Torten und Gebäck" auf den Markt. Darin legt der gebürtige Berliner besonders großen Wert auf Rezepte mit kaum Zucker. Wie sieht Detlefs ganz persönlicher Ernährungsplan eigentlich aus – und genehmigt er sich auch die eine oder andere Süßigkeit?

"Ich bin halt schon so ein Typ, der gerne mal Schokolade isst", gab Detlef offen gegenüber Promiflash zu. Erstens habe er sich aber daran gewöhnt, dunkle Schokolade mit höherem Kakaoanteil und weniger Zucker zu bevorzugen und zweitens landet die Nascherei ohnehin nicht allzu oft auf seinem Speiseplan. "Mein typischer Ernährungsplan aktuell besteht aus 70 Prozent Eiweißen, 20 Prozent Kohlenhydraten und zehn Prozent Fett", erklärte der Sportler. Meistens also Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte, dazu Ofenkartoffeln oder Reis und zu guter Letzt die Fette in Form von Ölen oder Butter.

Und wie handhabt Detlef seine Ernährung, wenn er mal auswärts isst? "Also wenn du bei Freunden isst, dann gibt es ja meistens ein vorgefertigtes Essen und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil man will die ja auch nicht vor den Kopf stoßen", verriet der 51-Jährige. Im Restaurant gebe es hingegen immer genügend gesunde Alternativen.

Anzeige

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost mit seinem eigenen Backbuch

Anzeige

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Detlef D! Soost, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de