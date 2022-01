Detlef D! Soost (51) ist unter die Backbuch-Autoren gegangen! Derzeit kämpft der Tänzer in der beliebten Show Das große Promibacken gegen seine Konkurrenten Sarah Harrison (30), Faisal Kawusi (30) und Co. um den begehrten Titel. Die erste Runde konnte der Sportler bereits souverän meistern. Es sieht so aus, als sei er ein regelrechter Profi in Sachen Backen – hat sich Detlef deshalb auch dazu entschieden, ein eigenes Backbuch auf den Markt zu bringen?

Seit dem 18. Januar ist Detlefs Backbuch "Schlank mit Kuchen, Torten und Gebäck" im Handel erhältlich. Doch wie kam der gebürtige Berliner darauf, eine Rezeptsammlung mit fett-, zucker- und kohlenhydratreduzierten Alternativen zu erstellen? In erster Linie brachte Detlef seine Tochter Ayana auf die Idee, wie er Promiflash verriet: "Weil sie selber so gerne backt und wir auch viel in der Familie backen, dann dachte ich – warum nicht auch mal ein Backbuch?"

Hat Detlef etwa bei seiner "Promibacken"-Teilnahme auch schon ein erstes Rezept daraus verwendet? "Ich habe versucht, nicht so viel Zucker oder Süßstoff zu verwenden und das eher durch Früchte oder Ähnliches zu ersetzen", erklärte der 51-Jährige. Der darin enthaltene Fruchtzucker sei zwar auch nicht zuckerfrei, allerdings eine deutlich gesündere Variante.

© SAT1/Claudius Pflug Detlef D! Soost bei "Das große Promibacken"

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost, Tänzer

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost im Dezember 2021

