Das sind die neuen Kontrahenten? Bei Kampf der Realitystars geht es unter der glühenden Sonne Thailands hoch her: Im vergangenen Jahr traten in einem stark besetzten Feld 25 Promis in kuriosen Spielen gegeneinander an. Am Ende triumphierte Sängerin Loona (47) über ihre Finalgegner. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel des Reality-TV-Formats haben bereits begonnen. Und diese Stars bewerben sich um Loonas Nachfolge!

Wie RTL 2 jetzt verkündete, werden in diesem Jahr 22 Promis in der Sala an den Start gehen. Moderatorin Cathy Hummels (33) werde demnach Love Island-Siegerin Elena Miras (29), Ex-Adam sucht Eva-Kandidat Ronald Schill (63), Ex-GNTM-Girl Tessa Bergmeier, Schauspielerin Nina Kristin Fiutak, Ex-BTN-Star Jan Leyk (37) und Detektiv-Tochter Sharon Trovato begrüßen. Auch Reality Shore-Ikone Yasin Mohamed, Moderator Mauro Corradino (51) und Bauer sucht Frau-Star Schäfer Heinrich (55) werden am Traumstrand dabei sein.

In welcher Reihenfolge die Stars die Sala beziehen, ist zwar noch unklar. Doch auch folgende Promis sind mit dabei: Die frischgebackene Mama Yeliz Koc (28) soll ebenso teilnehmen wie Das Sommerhaus der Stars-Rüpel Mike Cees-Monballijn, Chethrin Schulze (29), Sissi Hofbauer, TV-Medium Malkiel Rouven Dietrich, Diana Foster und das Model Larissa Neumann. Auch "Love Island"-Sieger Paco Herb, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (67), die Zwillinge Ilona und Suzana Jakic, BTN-Star Martin Wernicke und Wildcard-Gewinner Enrico Elia sollen in die Strandhütte einziehen.

RTLZWEI/Karl Vandenhole Loona im "Kampf der Realitystars"-Finale

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, TV-Star

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc auf Sri Lanka

