Jeannie Mai (43) teilt neue Details über ihren Nachwuchs. Vergangenes Jahr im September hatte die US-amerikanische Stylistin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Mann Jeezy (44) und sie zum ersten Mal Eltern werden. Für das Paar ein großes Glück, denn wenige Monate zuvor hatte die Beauty eine Fehlgeburt erlitten. Vor wenigen Wochen durfte die Kalifornierin ihren Nachwuchs dann endlich in den Armen halten. Jetzt verriet Jeannie auch, dass sie eine gesunde Tochter zur Welt gebracht habe.

In der neusten Episode ihrer Talkshow "The Real" ließ die Fernsehmoderatorin nun die Bombe platzen. "Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass Monaco Mai Jenkins ein Mädchen ist!", verkündete Jeannie überglücklich. Die 43-Jährige habe sich eine Tochter gewünscht, jedoch nicht damit gerechnet. "Wir waren schockiert, weil alle dachten, es sei ein Junge", berichtete die frischgebackene Mutter.

Dennoch scheint Jeannie mit einer Tochter mehr als glücklich zu sein. So erzählte die dunkelhaarige Schönheit, dass sie es gar nicht erwarten könne, ihrem Baby all die Dinge beizubringen, die sie selbst als kleines Kind nicht gelernt habe. "Es gibt einfach so viele Gründe, warum es für mich eine Ehre ist, ein kleines Mädchen großzuziehen", fuhr sie fort. "Ich kann es kaum erwarten, mein starkes, liebevolles, einfühlsames, humorvolles, modisches, kleines Mädchen aufwachsen zu sehen", kam die Modeexpertin anschließend gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Instagram / thejeanniemai Jaennie Mais Baby Jenkins

Instagram / thejeanniemai Jeannie Mai, US-amerikanische Fernsehmoderatorin

Instagram / jeezy Jeezy und Jeannie Mai

