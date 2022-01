Bekommt RTL seinen neuen Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) satt? Endlich hat das große Bachelor-Abenteuer begonnen: Am heutigen Abend flimmern die ersten Szenen der Datingshow mit dem Frankfurter in der Hauptrolle über die TV-Bildschirme. Doch während Dominik seine potenziellen Traumfrauen kennenlernt, geht ihm eine Sache einfach nicht aus dem Kopf: das leckere Buffet, das in der Villa auf ihn wartet. Dass der Bachelor immer wieder einen Abstecher zum reichlich gedeckten Tisch macht, amüsiert die Zuschauer total.

Eigentlich bekommen die Mädels den Rosen-Kavalier in der ersten Nacht der Rosen eher selten zu Gesicht. Der Grund: Er lernt eine Dame nach der anderen auf dem roten Teppich vor der Villa kennen. Der 30-Jährige nutzt heute allerdings jede Gelegenheit, die Frauen nach drinnen zu begleiten. "Ich habe so einen Kohldampf. Ich nehme mir mal was zu essen", betonte er bereits, als er Christina Nicolardi (27) zum Rest der Gruppe brachte und sich aufs Buffet stürzte. Auch Jenny Cheong (23) war die Ehre zuteil Bachelor-Geleit zu bekommen. "Jenny, hat er dich einfach so nach drinnen begleitet?", wollten ihre Konkurrentinnen wissen. Emily von Strasser (23) bemerkte aber schnell: "Er wollte bestimmt nur Futter." Und tatsächlich! "Meine Güte, schmeckt das gut", schwärmte Dominik während er genüsslich eine weitere Köstlichkeit verspeiste. Susanna Bouchain ließ er für einen Ausflug zum Buffet sogar länger in der Limo warten. "Komm schnell zurück, Freundchen", forderte sie schon.

Die Fans sind von dem Bachelor-Nimmersatt aber absolut begeistert und beobachten seine Ausflüge zum Buffet total amüsiert. "Wie er die Girls warten lässt, weil er erst mal was essen muss", witzelte jemand auf Instagram. Ein weiterer Zuschauer wollte vom Sender wissen: "Habt ihr den Armen vorher nicht gefüttert?" Und sogar der Unternehmer selbst kommentierte einen Post mit: "Ob ich Hunger hatte?"

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und die Bachelor-Girls

Der Bachelor, RTL Bachelor-Kandidatin Susanna Bouchain beim ersten Aufeinandertreffen mit Dominik Stuckmann

RTL Bachelor Dominik Stuckmann

