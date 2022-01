Hat Dominik Stuckmann (29) eine Bachelor-Strategie? Kommende Woche ist es endlich so weit: Die neue Staffel der RTL-Rosenshow beginnt. Weil Niko Griesert (31) seine Siegerin Michelle Gwozdz nach dem Finale abserviert und Vorgänger Sebastian Preuss (31) sich am Ende für gar keine Frau entschieden hatte, wünschen sich viele Zuschauer dieses Mal endlich ein romantisches Happy End. Dominik steht jetzt in den Startlöchern, um alles besser zu machen – aber hat er sich etwas Bestimmtes vorgenommen? Promiflash hat nachgefragt...

"Für mich ist nur klar, dass ich mir einfach selber treu bleibe und ich selbst bin. Ich werde mich unvoreingenommen in dieses Abenteuer stürzen", stellte der Frankfurter im Gespräch mit Promiflash klar. Einen Vorab-Plan könne man seiner Meinung nach aber gar nicht entwickeln. Trotzdem weiß der 29-Jährige genau, dass er niemandem etwas vormachen wird. "Ich bin eine Person, die Dinge ausspricht, die Entscheidungen gut überlegt trifft. [...] Jeder schreibt irgendwie seine eigene, einzigartige Geschichte und am Ende des Tages ist es wichtig, dass man authentisch ist", betonte er außerdem.

Aber macht sich der IT-Spezialist Sorgen, dass auch seine Entscheidungen von den Zuschauern hart kritisiert werden? Immerhin mussten seine Rosen-Vorgänger in der Vergangenheit den ein oder anderen Shitstorm über sich ergehen lassen. "Ich bin vom Typ her jemand, der offen an die Sache rangeht und vor allem auch auf der Suche nach der großen Liebe ist. Deshalb hoffe ich, dass schon alles gut gehen wird", zeigte er sich zuversichtlich, dass es bei ihm gar keinen Grund für böse Kommentare geben wird.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

TVNOW Niko Griesert und Mimi Gwozdz

RTL Der Bachelor 2022: Dominik Stuckmann

RTL Dominik Stuckmann, der Bachelor 2022

