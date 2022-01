Sie scheint schon wieder darüber lachen zu können! Tiffany Haddish (42) machte unlängst mit negativen Schlagzeilen von sich reden: Die Komikerin wurde vor gut einer Woche nämlich alkoholisiert am Steuer ihres Wagens erwischt. Wegen der trunkenen Fahrt wurde die US-Amerikanerin daraufhin sogar festgenommen. Doch diesen Schreck scheint Tiffany inzwischen gut verdaut zu haben: In einer Comedy-Show machte sie jetzt munter Witze über ihren Fauxpas!

In der "Tonight Show" war Tiffany jetzt per Videocall zugeschaltet und wurde vom Gastgeber Jimmy Kimmel (54) auch auf ihre Festnahme angesprochen. Darauf reagierte sie ganz cool: "Weißt du, ich habe zu Gott gebetet, dass ich einen attraktiven Mann kennenlerne... Und meine Gebete wurden erhört: Er hat mir gleich vier geschickt – in Uniform!" Sie habe sich jetzt einen Spitzenanwalt genommen, der ein Auge auf ihre Wünsche gen Himmel habe, witzelte die 42-Jährige weiter.

In dem Interview kam Jimmy auch auf den Tod des Schauspielers Bob Saget (✝65) zu sprechen, zu dem Tiffany und er ein freundschaftliches Verhältnis hatten. "Er war wie ein großer Bruder für mich, er hat mir so viel bedeutet." In den vergangenen Wochen hatten sich zahlreiche Stars mit rührenden Worten von Full House-Star verabschiedet.

Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel im Roosevelt Hotel in Hollywood

Anzeige

Getty Images Tiffany Haddish bei den MTV Movie And TV Awards 2018

Anzeige

Getty Images Bob Saget im Build Studio in New York, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de