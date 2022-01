Tiffany Haddish (42) hat sich mächtigen Ärger eingebrockt! Dass die Komikerin regelmäßig in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgt, dürfte schon längst kein Geheimnis mehr sein – im Oktober des vergangenen Jahres riss sich die Schauspielerin zum Beispiel total überraschend mitten in einer TV-Show ihre Perücke vom Kopf. Jetzt sorgte die TV-Bekanntheit allerdings für Negativschlagzeilen: Tiffany wurde alkoholisiert am Steuer erwischt – und verhaftet!

Wie People mitteilte, soll die 42-Jährige am vergangenen Freitagmorgen mit Alkohol im Blut ihren Wagen durch die Straßen des US-Bundesstaats Georgia gelenkt haben. Durch "unsachgemäßes Anhalten" auf der Fahrbahn wurden andere Verkehrsteilnehmer auf Tiffany aufmerksam und alarmierten die Polizei. "Die anschließende Untersuchung führte dazu, dass Frau Tiffany Haddish wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet wurde", erklärte ein Sprecher dem Magazin.

"Sie wurde ohne weitere Vorkommnisse in das Fayette County Gefängnis gebracht", fuhr der Beamte fort. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bisher noch unklar. Tiffany machte in den vergangenen Tagen allerdings eine schwere Zeit durch – die gebürtige Kalifornierin muss gleich vier Todesfälle in ihrem privaten Umfeld verkraften.

Tiffany Haddish, Schauspielerin

Tiffany Haddish

Tiffany Haddish bei den Kids' Choice Awards

