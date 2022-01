Familie, Freunde und Fans können diesen Verlust noch gar nicht richtig fassen: Vor wenigen Stunden machte die traurige Nachricht von Bob Sagets (✝65) Ableben die Runde. Der Full House-Star wurde am Sonntag leblos in einem Hotel in Orlando aufgefunden. Für viele ein großer Schock, der sich in den Köpfen so langsam als bittere Realität manifestiert. Kein Wunder, dass sich mittlerweile die Beileidsbekundungen im Netz häufen: Diese Promis sind in tiefer Trauer um ihren Kollegen Bob.

Im Netz drücken etliche Stars ihren Schmerz über den Verlust des beliebten Schauspielers und Comedian aus. So schreibt Whoopi Goldberg (66) auf Twitter: "Segel mit deinem großen Herz [...] weiter, Bob Saget. Mein Beileid an seine Tochter und seine Familie." Sein "Raising Dad"-Co-Star Kat Dennings (35) zeigt sich ebenfalls schockiert von der Todesmeldung: "Ich bin sprachlos. Bob Saget war der Beste. So liebenswürdig. Ich war eine Staffel lang seine TV-Tochter und er war großzügig, beschützend, fürsorglich und wunderbar. Er sprach ständig über seine Kinder. Ruhe in Frieden", schreibt die Schauspielerin im Netz.

Auch der Talkmaster Andy Cohen (53) kann nicht begreifen, dass Bob gestorben ist. "Er hatte das größte Herz und trug es auf der Zunge. Er war so großzügig mit seinen Gefühlen", brachte er seine Trauer zum Ausdruck. Neben diesen ehemaligen Kollegen und Wegbegleitern verabschiedete sich aber auch der gesamte "Full House"-Cast von dem 65-Jährigen.

Anzeige

Getty Images Whoopi Goldberg bei einem Event in New York, Mai 2019

Anzeige

Getty Images Kat Dennings, Schauspielerin

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de