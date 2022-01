Sie hat den nächsten Meilenstein abgehakt! Letzte Woche feierte Prinzessin Ingrid Alexandra ihren 18. Geburtstag. Passend dazu dufte die Nummer zwei der norwegischen Thronfolge ihr eigenes Büro im Palast beziehen. Dort wurden auch die Fotos des Geburtstagskinds aufgenommen, die das Königshaus zu ihrem Ehrentag veröffentlichte. Doch bei diesem großen Ereignis sollte es für die älteste Tochter von Kronprinz Haakon (48) und Mette-Marit (48) nicht bleiben. Jetzt hat Prinzessin Ingrid Alexandra auch noch ihren Führerschein bestanden.

Das bestätigte ein Sprecher des Schlosses gegenüber der norwegischen Zeitung Dagbladet. Und Ingrid wurde tatsächlich auch schon am Steuer gesichtet! Paparazzifotos zeigen sie beim Fahren eines schwarzen Elektroautos. Dass die Prinzessin sich für so einen Wagen entschied, liegt auf der Hand. Die 18-Jährige achtet sehr auf die Umwelt und setzt sich stark für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein.

Ingrids Halbbruder Marius Borg Høiby (25) spielte in seinen Glückwünschen auch schon auf den Führerschein seiner kleinen Schwester an. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die coolste Schwester! Ich empfehle den Einwohnern von Asker, sich in den nächsten Stunden von der Straße fernzuhalten!", witzelte er unter einem coolen Jetski-Video der beiden auf seinem Instagram-Account.

Ida Bjørvik / Det kongelige hoff Prinzessin Ingrid Alexandra in ihrem Büro

Getty Images Ingrid Alexandra, Sverre Magnus, Haakon, Mette-Marit und ihre Hunde Milly und Muffins

Ida Bjørvik / Det kongelige hoff Prinzessin Ingrid Alexandra im Januar 2022

