Endlich erwachsen! Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen wird heute 18 Jahre alt. Schon vor wenigen Tagen hatte das Königshaus zu diesem Anlass neue Bilder von der ältesten Tochter des Kronprinzen Haakon (48) und dessen Frau Mette-Marit (48) veröffentlicht, die ihre begeisterten. Anlässlich des heutigen Ehrentags der jungen Dame präsentierte das Königshaus nun vier weitere aktuelle Fotos von Prinzessin Ingrid Alexandra.

"Wir wünschen Prinzessin Ingrid Alexandra alles Gute zu ihrem großen Tag" hieß es unter den Bildern auf dem offiziellen Instagram-Account der norwegischen Krone. Darauf posiert das Geburtstagskind ganz elegant in einem schlichten schwarzen Kleid und dezentem Schmuck. Wie schon die Bilder davor sind auch diese Aufnahmen der Prinzessin wohl in ihrem eigenen Büro im Palast entstanden. Das hatte sie zu ihrem 18. Geburtstag beziehen dürfen.

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche an das Geburtstagskind. "Ich hoffe, dass du einen wunderschönen Tag hast, an den du dich dein ganzes Leben erinnerst", schreibt etwa ein User. Ein anderer drückt seinen Stolz aus: "Du bist eine wunderschöne Prinzessin. Ich bin sehr, sehr stolz". Dass Ingrid Alexandra schon 18 wird, ist für viele schwer zu glauben. "Die Zeit ist so schnell vergangen, jetzt bist du schon erwachsen", äußert sich ein Fan melancholisch.

Ida Bjørvik / Det kongelige hoff Prinzessin Ingrid Alexandra im Januar 2022

Ida Bjørvik / Det kongelige hoff Prinzessin Ingrid Alexandra, norwegische Thronfolgerin

Ida Bjørvik / Det kongelige hoff Prinzessin Ingrid Alexandra im Januar 2022

