Silvia Wollny (56) und ihr Partner Harald Elsenbast (61) haben große Pläne! Seit mittlerweile sieben Jahren reist die TV-Großfamilie regelmäßig zum Urlauben in die Türkei. Für das Familienoberhaupt ist seit längerer Zeit aber auch klar, dass es in dem Urlaubsland auch mal zu Hause sein will. Dieses Vorhaben wollen Silvia und ihr Harald nun in Angriff nehmen: Das Paar möchte in die Türkei auswandern – wenn auch vorerst nur auf Probe!

"Wir werden uns jetzt endlich einen Traum erfüllen. Wir wollen für ein Jahr auf Probe in die Türkei ziehen", verriet Silvia in der neuen Folge Die Wollnys, welche heute Abend ausgestrahlt wird. Doch wieso gerade in die Türkei? Die Turteltauben sind nicht nur scharf auf Sonne, Strand und Meer – Silvia ist überzeugt, dass das dortige Klima auch für Haralds Gesundheit gut sei. Ganz allein startet das Duo das Abenteuer aber nicht. Auch Estefania Wollny (19) und ihre Schwester Loredana Wollny (17) sollen mitkommen – zusätzlich auch ihre Enkelin Cataleya, während deren Mama Calantha Wollny (21) vorerst in Deutschland bleibt.

Aufgrund von Schule und Ausbildung können die beiden Mädchen aber sowieso erst ab Mai dieses Jahres dazustoßen. Im vergangenen November waren Silvia und Harald bereits in der Türkei – dort ließen sich die beiden eine Wohnung in der Nähe von Antalya von einer Bekannten zeigen, die als Maklerin fungiert. Wieder zu Hause in Deutschland kamen bei Silvia damals allerdings erste Zweifel auf: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, hier nicht mehr zu wohnen." Besonders große Sorgen bereitet der TV-Bekanntheit die Tatsache, dass nicht alle Familienmitglieder mitkommen können oder wollen.

Anzeige

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Silvia Wollny und ihr Partner Harald

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de