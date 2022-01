Anouschka Renzi (57) hat sich im Laufe der Jahre optisch sehr verändert! Die gebürtige Berlinerin stand mit 17 Jahren zum ersten Mal auf einer Theaterbühne. In ihrer Karriere war sie in zahlreichen Fernseh-, Kino- und Theaterinszenierungen zu sehen und genoss hohes Ansehen. Doch auch mit ihrem äußerlichen Erscheinungsbild hatte die Dschungelcamp-Kandidatin in der Vergangenheit für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt. Denn in ihren Anfängen sah Anouschka noch ganz anders aus!

Vor acht Jahren hatte sie in einem Interview mit dem Stern offen darüber gesprochen, warum sie sich in die Hände eines Beauty-Docs begeben hatte. Ein schwerer Bühnenunfall im Alter von 21 Jahren hatte bei der heute 57-Jährigen schlimme Spuren im Gesicht hinterlassen. Ein Teil der Theaterkulisse war damals nicht richtig befestigt gewesen und traf Anouschka im Gesicht. Danach ließ sie sich operieren. "Die Nase gefiel mir eh schon nicht und dann war sie noch verbogen. Dann musste sie dreimal operiert werden", erklärte die Darstellerin. Zudem hatte sie vom Unfall "relativ große" Narben im Gesicht davongetragen. Doch das Unglück war nicht der einzige Grund für ihre Gesichts-OPs.

"Ich habe es nicht gemacht, um jünger auszusehen, sondern weil ich mich so, wie ich aussah, nicht mochte", gestand Anouschka. Früher fiel es schwer, zu ihren Beauty-Eingriffen zu stehen. "Ich habe es nicht mal meinen damaligen Männern erzählt", offenbarte sie abschließend. Heute nimmt Anouschka aber kein Blatt mehr vor den Mund – wie sie zurzeit täglich im Dschungel beweist.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.



United Archives GmbH / ActionPress Die Schauspielerin Anouschka Renzi im Jahr 1992



United Archives GmbH / ActionPress Anouschka Renzi in der Serie Derrick 1996



United Archives GmbH / ActionPress Anouschka Renzi 1992





