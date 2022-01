Désirée Nicks (65) Wut über das "Klassentreffen der Dschungelstars" ist noch nicht abgeklungen! Am vergangenen Wochenende wurde das voraufgezeichnete RTL-Special mit vielen ehemaligen Pritschen-Belegern wie Melanie Müller (33), Danni Büchner (43) und Co. ausgestrahlt. Schon vorab war durch die Presse gegangen, dass La Nick wegen eines Zusammenbruchs nicht an den Dreharbeiten hatte teilnehmen können. Deswegen waren auch keine Dschungel-Highlights der spitzesten Zunge Deutschlands ausgestrahlt worden. Ein absolutes Unding, wie Désirée nun im Promiflash-Interview erklärte.

Allein, dass sie nicht dabei sein konnte, sei für die Entertainerin "beschämend", wie sie im Gespräch mit Promiflash klarstellte: "Zumal auch verschwiegen wurde, dass ich jeden Tag in der Prüfung gewesen bin, und stets die Höchstzahl der Sterne erkämpft und damit das gesamte Camp ernährt habe? Warum sieht man davon keinen Zusammenschnitt?" Sie habe die Latte für die ihr nachfolgenden Dschungelcamper so hochgehängt, dass sie für alle Zeit unerreichbar bleibe. Die 65-Jährige sei schließlich die Einzige, die durch ihre Sprüche, Bon-Mots und Zitate seit 20 Jahren in Erinnerung der TV-Zuschauer bleibe.

Das merkt man laut Désirée auch an der aktuell laufenden Busch-Staffel: "Sogar Glööckler und Flickinger haben meine Zitate wiederholt mit 'Schluck es runter' und 'die Königin von England bewahrt auch Haltung wenn sie ungewohnte Dinge verspeisen muss.' Man plappert heute noch meine Zitate nach. Das alles ist kleingeistig und erbärmlich, denn im Grunde wollen sie alle sein wie Désirée Nick und wünschten, sie hätten nur ein Fünkchen meines Talentes", ärgerte sich die Autorin.

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Unterhaltungskünstlerin

