Sorge um Désirée Nick (65)! Die Reality-TV-Queen stand im Laufe ihrer Karriere schon unzählige Male vor der Kamera – unter anderem war die Blondine 2004 auch in der zweiten Staffel des Dschungelcamps zu sehen und gilt somit als absolutes Urgestein der Show. Nun stand für das Format ein Dreh in Pulheim an – dort erlitt Désirée aber einen Schwächeanfall und brach zusammen!

Am Freitagabend ist die 65-Jährige bei einem Dreh für das Format "Ich bin ein Star – das Klassentreffen" zusammengebrochen, wie ihr Management gegenüber Bild bestätigte. Zwischenzeitlich sei die TV-Ikone sogar ohne Bewusstsein gewesen und wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Was die Ursache für ihren Schwächeanfall sei, ist allerdings noch unklar.

Erst bei der Ersatz-Dschungelshow im vergangenen Jahr war die spitzzüngige Entertainerin als Gast anwesend gewesen. Damals hatten sich mehrere Prominente Aufgaben in Deutschland stellen müssen, um das goldene Ticket für das "Dschungelcamp" 2022 zu gewinnen.

