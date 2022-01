Luxus-Essen oder Reis und Bohnen? An Tag sieben kämpften die Stars im Dschungelcamp mit Frauenpower um die wichtigen Sterne: Linda-Caroline Nobat (27), Jasmin Herren (43) und Anouschka Renzi (57) mussten in der heutigen Dschungelprüfung für ein ordentliches Abendessen wieder alles geben. Nachdem in der gestrigen Folge die Ausbeute eher mau ausgefallen war, lief es heute jedoch tatsächlich noch schlechter. Linda, Jasmin und Anouschka hatten starke Kommunikationsprobleme bei der Challenge...

Bei "Der große Preis von Mpumalanga" ging es vor allem um die Koordination zwischen den Busch-Grazien. Jede der drei hatte einen Sinn eingeschränkt: Anouschka konnte nichts hören, Jasmin nicht sehen und Linda musste stumm bleiben. So versuchten sie, ein Auto zu steuern und mit Sternen im Ziel zu landen. Die Absprache klappte jedoch gar nicht, es herrschte Chaos – und so holte das Trio tatsächlich null Sterne.

Zwar schafften sie es, einige Sterne des Parcours abzuknoten – fuhren dann jedoch nicht rechtzeitig zur Ziellinie. Daniel Hartwich (43) versuchte noch, etwas zu retten und auch Linda forderte die taube Anouschka gestenreich zum Weiterfahren auf. Vergeblich: Alle Sterne waren schließlich verloren. "Anouschka, das kommt daher, weil du nie zuhörst!", fasste Linda die Situation unbewusst komisch zusammen.

