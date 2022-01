Neue Informationen zum Einbruch bei Verona Pooth (53). Nachdem die TV-Bekanntheit an Weihnachten von einem Essen bei ihren Schwiegereltern mit Ehemann Franjo (52) und ihren gemeinsamen Kindern zurück nach Hause kam, bekam sie einen Schock. In ihr trautes Heim wurde eingebrochen. Nun machten die Ermittler einen Fortschritt bei der Suche nach den Tätern – sie fanden DNA-Spuren in Veronas Haus.

Wie Bild berichtete, soll sich mindestens einer der Einbrecher bei dem Raub verletzt haben. Die Blutspuren, die dabei in der Villa hinterlassen wurden, habe die Polizei nun sichern können. "Über die DNA-Analysedatei könnten sich Hinweise auf andere Fälle oder bereits bekannte Täter ergeben", teilte der Polizeisprecher Frank Scheulen mit. Auch das Überwachungsvideo sei mittlerweile gesichtet worden. In diesem habe man vereinzelt Stimmen der Täter hören können. Zudem soll auch das Gesicht von einem der Diebe zu sehen gewesen sein.

Verona und ihre Familie haben sich noch nicht vollkommen von dem Schrecken erholt. "Das ist etwas, wodurch es mir im Moment schwerfällt, mich hier in meinem Haus wohlzufühlen. Wir zucken hier auch alle bei jedem Geräusch zusammen", teilte die 53-Jährige vergangenen Monat in einem Interview mit RTL mit.

