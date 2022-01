Könnte sich zwischen Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) wirklich mehr entwickeln? Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin hat offenbar großen Gefallen an dem einstigen Bachelorette-Boy gefunden und sucht im Dschungelcamp immer wieder seine Nähe. Der gebürtige Hamburger scheint von ihr zwar auch nicht ganz abgeneigt zu sein, geht jedoch eher auf Abstand. Micaela Schäfer (38) war 2012 selbst als Kandidatin in der Show dabei und schätzt ein, ob es bei den beiden ernster werden könnte.

Im Interview mit Promiflash verriet das Nacktmodel, dass es Tara von einem Fotoshooting kenne und ihr bei ein oder zwei Shows begegnet sei. Bislang habe Micaela sich immer gut mit der Österreicherin verstanden – ihr Verhalten im Camp könne sie aber nur wenig nachvollziehen: "Sie ist schon so eine kleine Mimose. Ich meine, die kennt den Typen da erst ein paar Tage und tut schon so auf Big Love. Heult rum andauernd, weil er mit ihr nicht abwaschen will, das ist schon alles ziemlich kindisch." Sie verhalte sich wie eine 17-Jährige, die sich entweder in etwas verrannt habe, die Bestätigung brauche oder der Zuneigung fehle.

Von dem, was man bisher aus dem Promi-Zeltlager gesehen hat, glaubt Micaela nicht, dass die beiden für eine große Liebesgeschichte sorgen. "Wie soll sich Filip in die Tara verlieben, wenn sie von Anfang an so tut, als wären die schon ewig zusammen und jetzt kriselt es? Das ist wirklich schrecklich", findet die Sängerin. Das Ganze mache sie sehr unsympathisch: "Man sieht sie kaum lachen, sie sieht sehr verbittert aus."

