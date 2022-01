Sind Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) das neue Traumpaar des Dschungelcamps? Seit wenigen Tagen sitzen die Ex on the Beach-Bekanntheit und der ehemalige Bachelorette-Kandidat gemeinsam am Lagerfeuer im südafrikanischen Busch. Schon von Beginn an schien Amor seine Pfeile auf die beiden geschossen zu haben – denn Tara und Filip suchen immer wieder die Nähe des jeweils anderen. Mit Promiflash sprach die Österreicherin schon vor Drehstart über ihren attraktiven Mitbewohner – hatte sie schon seit Längerem ein Auge auf ihn geworfen?

"Leider ist es ja keine Datingshow und es gibt nur einen Single-Boy in meinem Alter", erklärte die Rothaarige noch vor dem Start der Sendung im Promiflash-Interview. Dennoch sei Filip optisch ganz klar ihr Typ: "Ich mag auch sein großes Rückentattoo. Allerdings weiß ich nicht, ob er mir vom Kopf her reif genug ist!" Tara versicherte allerdings, man müsse ja nicht gleich heiraten – einen Flirt schloss sie also nicht aus!

Doch abgesehen von den Spekulationen über eine Liebelei behaupteten einige böse Zungen auch, Tara und Filip würden ein abgekartetes Spiel spielen – und die Romanze nur inszenieren, um sich in die Herzen der Zuschauer zu schleichen. Was meint ihr: Ist die Annäherung echt oder nur gespielt? Stimmt unten ab.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

RTL Filip Pavlovic, Dschungelcamper 2022

