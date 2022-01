Auweia, ziehen im Dschungelcamp jetzt etwa dunkle Wolken auf? Schon nach den ersten Tagen hat sich im südafrikanischen Busch ein kleiner Flirt zwischen zwei Kandidaten angebahnt: Die Österreicherin Tara Tabitha (28) hat ein Auge auf den Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (27) geworfen. Doch genau dieser Dschungel-Flirt sorgte bei Tara jetzt für bittere Tränen – und das können die Fans offenbar so gar nicht nachvollziehen...

In der aktuellen Dschungelcamp-Folge bat Tara Filip darum, ihr beim Wäschewaschen Gesellschaft zu leisten. Der Hottie wollte sich allerdings noch etwas in der Hängematte ausruhen und schlug deshalb vor, etwas später nachzukommen. Doch die Beauty deutete das als Abfuhr und heulte daraufhin lauthals. Die Zuschauer verstehen diesen Gefühlsausbruch nicht. "Heult die jetzt echt deswegen rum? Die ist echt im Alter von 13 stecken geblieben" oder auch "Weint Tara immer direkt, wenn was nicht so läuft wie sie will?", schrieben beispielsweise zwei Fans auf Twitter.

Später versuchen Tara und Filip sogar, die Situation zu klären – allerdings geht das eher nach hinten los. "Lass uns drei bis vier Gänge zurückschalten", bat der Bachelorette-Hottie die Busch-Grazie nämlich. Die ist nach diesen Worten erneut verletzt und weint noch mehr.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

Dschungelcamp, RTL Filip Pavlovic im Dschungeltelefon

