Rafi Rachek (32) ist überzeugt von Jasmin Herrens (43) Authentizität im Dschungelcamp! Die Witwe von Willi Herren (✝45) sitzt derzeit im südafrikanischen Busch und plauderte dort schon einige Male über den verstorbenen Ballermannsänger. Dabei hatte die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin im Vorfeld betont, aus dem Schatten ihres Mannes heraustreten zu wollen. Von dem ständigen Gerede über den einstigen Lindenstraße-Darsteller sind sogar manche Zuschauer schon genervt. Im Promiflash-Interview versicherte ihr Freund Rafi nun aber, dass Jasmin dieses Verhalten nicht von vornherein geplant hatte.

Im Gespräch mit Promiflash beteuerte der ehemalige Bachelorette-Kandidat, dass hinter der ständigen Willi-Thematik keineswegs eine Strategie stecke. "Jasmin ist nicht die Frau, die hintenrum ist und die von vorne bis hinten gut vorbereitet ist", erzählte Rafi. Stattdessen sei die 43-Jährige eben polarisierend und verpeilt. "Sie ist nicht nach dem Motto reingegangen: Ich werde dies und jenes tun, um Sendezeit zu bekommen", stellte er klar. Die Themen um Willi seien eben spontan aufgekommen.

Rafis Partner Sam Dylan (30) sieht das ähnlich. "Irgendwann fallen die Masken und du kannst das nicht planen, was passiert. Und vielleicht hat man sich Dinge vorgenommen oder nicht vorgenommen und die passieren am Ende trotzdem", teilte er seine Einschätzung gegenüber Promiflash. Am Ende trete ohnehin nie das ein, was man sich vornimmt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Instagram / houseofdylan Reality-TV-Star Sam Dylan

