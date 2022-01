Will Pete Davidson (28) damit etwa über die Meere schippern? Zuletzt machte der Komiker immer wieder mit seiner angeblichen Liaison mit Kim Kardashian (41) Schlagzeilen. Nachdem das Paar sich live im TV geküsst hatte, wurden die beiden immer wieder total verliebt miteinander gesehen. Jetzt überrascht der Saturday Night Live-Star allerdings mit einem ganz besonderen Kauf: Pete erstand nun eine ziemlich ramponierte Fähre.

Während seine angebliche Liebste in der Karibik die Seele baumeln ließ, investierte der 28-Jährige in eine außergewöhnliche Sache. Gemeinsam mit seinem Kumpel Colin Jost (39) kaufte er kürzlich eine 57 Jahre alte Fähre, die im vergangenen Jahr noch zwischen den New Yorker Vierteln Manhattan und Staten Island verkehrt war. Im August wurde sie dann schließlich von der Stadt versteigert. Für das Schiff, dessen Motoren nicht mehr funktionstüchtig sind, gab das Duo laut DailyMail sage und schreibe 280.100 Dollar, also umgerechnet rund 247.000 Euro aus.

Doch was wollen die beiden Comedians mit dem Wasserfahrzeug anstellen? Die ausrangierte Fähre soll Berichten zufolge eine zweite Chance bekommen und zu einem schwimmenden Comedy-Club umgestaltet werden. Auch ein Restaurant ist wohl ihm Rahmen der Renovierungsmaßnahmen auf dem Metallriesen geplant.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im März 2020

Anzeige

Getty Images Colin Jost im November 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de