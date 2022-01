Anne Wünsche (30) ist voller Vorfreude. Die Influencerin könnte nicht glücklicher sein – denn sie ist nicht nur schwanger, sie erfüllt sich den großen Traum, nach zwei Töchtern, endlich auch einen Sohn zu haben. Die einstige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ist mittlerweile in der 18. Schwangerschaftswoche angekommen und fiebert sehnsüchtig auf den Moment hin, in dem sie ihr Baby in den Armen halten kann. Auf einem neuen Foto präsentiert sie stolz ihr wachsendes Babybäuchlein.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Anne einen Schnappschuss, den sie spontan vor einem Spiegel im Hausflur aufgenommen hat. Die kleine Kugel in ihrer Körpermitte ist dank der eng anliegenden Leggings deutlich zu erkennen. "Noch 22 Wochen. Der Bauch wächst und ich fühle Baby Rio schon deutlich", schwärmte Anne. Im Gespräch mit Promiflash hatte sie vorab schon verraten, dass sie das ungeborene Baby Rio genannt hat – das sei aber vermutlich nicht der endgültige Name des Kleinen.

Anne ist derzeit voll im Nestbau-Fieber und malt sich aus, wie ihr Leben als dreifache Mama wohl aussehen wird. "Manchmal versinke ich in Gedanken und stelle mir vor, wie es ist, wenn er schon auf der Welt ist. Wie wird er sein? Wie wird er aussehen?", fragte sie sich. Bis der Spross da ist, ist aber noch einiges zu tun: Im April wird Annes Freund Karim (33) zu ihr und ihren Töchtern ziehen – und dafür müssen noch Vorbereitungen getroffen werden.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Babybauch

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de