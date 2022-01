Anne Wünsche (30) gewährt ihren Fans immer wieder ganz private Einblicke in ihren Alltag als Schwangere! Neben ihren körperlichen Veränderungen und Stimmungsschwankungen teilte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zuletzt auch das Geschlecht ihres Nachwuchses mit ihrer Community: Sie und ihr Freund Karim (33) erwarten einen kleinen Jungen. Mit Promiflash sprach Anne nun darüber, ob das junge Pärchen auch in Bezug auf den Namen des Kleinen bald für Klarheit sorgen wird.

Bereits im November erklärte Anne in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal, dass sich die 30-Jährige und der Vater ihres Kindes nur schwer auf einen Namen für ihr gemeinsames Baby einigen können. In einem Interview mit Promiflash erklärte die werdende Dreifach-Mama nun, dass sich das auch seit der Bekanntgabe des Geschlechts des Kleinen nicht geändert hat. "Er muss für uns beide zu 100 Prozent passen und da wir unterschiedliche Vorstellungen haben, braucht das einfach seine Zeit", berichtete Anne. Dennoch hat die Schwangere bereits eine süße Übergangslösung gefunden.

Wie bereits auf ihrem Social Media-Account berichtete Anne auch im Gespräch mit Promiflash, dass sie den Namen Rio besonders schön findet. "Manchmal nenne ich ihn auch schon so. Zum Beispiel, wenn ich sagen möchte 'Ich glaube, ich habe Rio gerade gespürt'", plauderte Anne aus und ergänzte, dass sie "das Baby" einfach zu unpersönlich findet. Genügend Zeit hat das Paar aber noch allemal – immerhin ist die TV-Bekanntheit erst in der 17. Schwangerschaftswoche. "Rio wird es vermutlich aber nicht werden", nahm Anne an.

