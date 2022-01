Jetzt hat er wohl die Richtige getroffen! Bei Hochzeit auf den ersten Blick heiratete Ralf die Dortmunderin Manuela, doch ihre Bindung war leider nicht für die Ewigkeit. Nur kurz nach dem Finale trennten sich die zwei. Von Liebeskummer fehlt bei ihm aber offenbar jede Spur. Auf Social Media verkündete der Familienvater nun nämlich niedliche Neuigkeiten: Ralf hat sich neu verliebt!

Während eines Instagram-Livestreams offenbarte er nun die Liebesnews: "Jetzt ist der kleine Ralf verliebt", strahlte Ralf in die Kamera und seine Tochter, die ihn filmte, fügte hinzu: "Und sie ist ganz toll." Christin heißt seine Angebetete. Die beiden kannten sich schon länger, hatten sich das letzte Mal jedoch Mitte 2020 gesehen. Jetzt hatte es zwischen ihnen gefunkt.

"Ich würde das hier nicht erzählen, wenn es mich nicht erwischt hätte. Wenn ich meinen Kindern eine Frau vorstelle, dann muss schon was passiert sein", betonte Ralf daraufhin. Als er während der Feiertage bei seiner Tochter in New York war, besuchte seine Liebste ihn sogar dort.

