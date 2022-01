Bela Klentze (33) hat keine Kontrolle mehr über sein Facebook-Profil! Noch vor ein paar Jahren war Mark Zuckerbergs (37) Plattform der Place to be gewesen, was Social Media angeht, bevor das Portal von Instagram entthront wurde. Jede private wie bekannte Persönlichkeit führte oder führt dort noch einen Account. Der Schauspieler Bela hat dort über 160.000 Follower – doch seit mittlerweile einem Jahr hat der einstige Let's Dance-Kandidat keinerlei Zugang mehr: Ein Hacker treibt dort seit Monaten sein Unwesen, wie Bela nun im Promiflash-Interview enthüllt!

"Seit beinahe einem Jahr befindet sich meine Facebook-Fanpage mit über 160.000 Followern nicht mehr in meinem Besitz. Da hat sich jemand eingehackt und mich als Admin gelöscht. Täglich postet derjenige fragwürdige Videos in meinem Namen", beschwerte sich der 33-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Er sei etwas perplex, dass so etwas überhaupt möglich ist! Der einstige Serienstar habe schon alles versucht, doch Facebook reagiere einfach nicht auf seine Nachrichten. "Da ich alle offiziellen Wege gegangen bin, wie im Facebook Help Center beschrieben und mehrfach Kontakt aufgenommen habe, ohne jemals eine Antwort zu bekommen, denke ich, es interessiert Facebook einfach nicht. Dies empfinde ich als sehr nachlässig und verantwortungslos den Usern gegenüber", stellte Bela klar.

Doch was teilt der Hacker auf der Page eigentlich für Videos? Es handelt sich um Tier-Clips oder Memes, die wohl lustig sein sollen. "Anfangs hatte ich Sorge, dass es rufschädigend sein könnte. Dann habe ich es ignoriert und bin nicht mehr auf die Seite gegangen um mich nicht zu ärgern", erklärte Bela seine Haltung über den irren Content. Er hoffe einfach, dass den Fans mittlerweile klar ist, dass er schon lange nicht mehr selbst postet. Sein Plan jetzt: "Ich werde alles tun, um diese Seite vollständig löschen zu lassen. Die Hoffnung, die Seite zurückzugewinnen, habe ich aufgegeben", schloss er ab.

Instagram / bela_klentze Bela Klentze im Mai 2020

Instagram / bela_klentze Bela Klentze, Schauspieler

Jan von Graf Bela Klentze

