So verliebt bekommt man Niall Horan (28) nur selten zu Gesicht! Schon 2020 kamen erste Gerüchte um eine neue Liebe im Leben des One Direction-Stars auf. Mit dem ersten Pärchenauftritt am roten Teppich bestätigte der Musiker seine Beziehung im vergangenen September schließlich: Die 24-jährige Amelia Woolley ist die Frau an seiner Seite. Wie glücklich die beiden miteinander sind, ist nicht zu leugnen. Turtelnd wurden Niall und Amelia nun am Strand abgelichtet!

Auf neuen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist das Paar während seines Urlaubs in Cabo zu sehen. Dabei konnte der Ire offenbar kaum die Finger von seiner Freundin lassen. In ihren Badeoutfits machten es sich Niall und Amelia auf einer Liege bequem, knutschten ausgelassen und schlossen einander in die Arme. Ganz alleine waren die zwei aber nicht. Anstatt im Pärchenurlaub befinden sie sich zusammen mit Freunden in Mexiko.

Sein Liebesleben hält der "Nice To Meet Ya"-Interpret in der Regel weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ein Insider hatte MailOnline aber versichert: "Niall meint es wirklich ernst mit Amelia. Vor allem während des Lockdowns wurden seine Gefühle für sie noch intensiver."

Getty Images Niall Horan bei einer Fashionshow von Armani in Mailand, September 2021

Getty Images Sänger Niall Noran

Getty Images Niall Horan beim Kiss FM's Jingle Ball 2019

