Niall Horan (27) ist tatsächlich Weg vom Markt! Vor einem Jahr schaffte es der One Direction-Star in die Schlagzeilen. Der Grund: Es soll eine neue Frau in seinem Leben geben. Die 23-jährige Amelia Woolley soll dem Musiker den Kopf verdreht haben. Auch ein erstes gemeinsames Foto auf Social Media gab es bereits – doch auf ein richtiges Paar-Outing warteten die Fans bisher vergebens. Das holt Niall jetzt allerdings nach – und zwar auf dem roten Teppich!

Niall besuchte am vergangenen Freitag in Begleitung die Horan & Rose Gala in London, wie Just Jared unter anderem berichtet. Auf dem Red Carpet stellte er sich zusammen mit Amelia den Fotografen für eine Reihe von süßen Pärchenaufnahmen – und sahen dabei sehr glücklich aus. Während der Sänger in einem ockerfarbenen Anzug kam, hatte sich seine Freundin in ein schwarzes, eng anliegendes Fransenkleid geworfen.

Während Niall aber bisher kein Wort über seine Beziehung verliert, plauderte ein Insider im vergangenen Sommer schon ein paar Details gegenüber MailOnline aus: "Niall meint es mit Amelia sehr ernst, der Lockdown hat dafür gesorgt, dass seine Gefühle noch intensiver wurden." Auch die Britin soll hin und weg sein.

