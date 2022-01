Anouschka Renzi (57) sorgt im Dschungelcamp ganz schön für Aufsehen! Die Schauspielerin eckt regelmäßig bei den anderen Campern an und hat sich bei den meisten ihrer Mitstreiter bereits unbeliebt gemacht. Doch die "Tatort"-Darstellerin kann offenbar gar nichts für ihre brisante Art. Unter Tränen berichtete sie vor einigen Folgen, dass sie unter dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom leide. Ob ihr Töchterchen diese rührende Szene gesehen hat? Anouschkas Tochter Chiara Moon Horst steht jedenfalls auch gerne im Rampenlicht!

Chiara konnte bereits einige Modeljobs an Land ziehen. Offenbar präsentiert sich die blonde Schönheit genauso gerne, wie es auch Anouschka tut. 2016 waren die beiden sogar als Duo auf der Berliner Fashion Week zu sehen. Und auch darüber hinaus war Chiara immer mal wieder an der Seite der Dschungelcamperin auf dem roten Teppich und bei Filmpremieren unterwegs. In einem Interview mit RTL sprach die damals 17-Jährige von ihrer prominenten Mama: "Ich weiß noch, dass ich sie immer im Fernsehen gesehen habe, als ich noch klein war."

Die Pandemie hat der Modelkarriere der 24-Jährigen wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht: Ihre letzte Modenschau lief sie nämlich 2019. Ob die Beauty auch mal einen Start in das Dschungelabenteuer wagen würde? Ihre Mutti hatte es jedenfalls erst nach stolzen zehn Absagen probiert. "Ja, das stimmt. Es gab einen Sinneswandel", erzählte Anouschka gegenüber Promiflash.

Getty Images Chiara Moon Horst und Anouschka Renzi auf der Fashion Week Berlin 2017

Getty Images Boris Entrup, Make-up-Artist und Chiara Moon Horst, Model

Marquardt, Christian / ActionPress Anouschka Renzi im November 2019

