Eigentlich läuft es in Silva Gonzalez (42) und Stefanie Schanzlehs Privatleben gerade so richtig rund: Die beiden Hot Banditoz-Stars sind Ende Oktober zum dritten Mal Eltern geworden. Doch zuletzt machte der Musiker dann eine besorgniserregende Neuigkeit publik – in das Haus der Familie wurde eingebrochen! Diese schreckliche Tat zog jetzt Konsequenzen nach sich: Silva und Stefanie lassen ihr altes Heim hinter sich und suchen sich eine neue Bleibe!

"Wir können in diesem Haus nicht mehr wohnen", betonte Silva jetzt gegenüber Bild und fügte hinzu: "Der Einbruch war ein traumatisches Erlebnis, das realisiert man erst Tage später. Steffi fürchtet um die Sicherheit der Kinder." Die Familienmutter sei mit ihren zwei Töchtern und ihrem kleinen Sohn bereits vorläufig zu ihrer Familie nach Köln gezogen.

Zwar sei das Haus der Traum von Silva und Stefanie gewesen – doch jetzt müsse so schnell wie möglich ein Neuanfang her. "Vermutlich werden wir nach Hamburg zurückkehren", gewährte er einen Einblick in die Pläne und erklärte: "Wir haben ja früher in Altona gelebt. Wir sind bereits auf der Suche."

privat Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh mit ihrem Sohn Louis Silva

Instagram / silvagonzalez_hotbanditoz Silva Gonzalez (rechts) und Stefanie Schanzleh im September 2020

Instagram / silvagonzalez_hotbanditoz Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, Februar 2020

