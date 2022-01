Der Zwist zwischen Britney (40) und Jamie Lynn Spears (30) geht augenscheinlich in die nächste Runde! Vor wenigen Tagen veröffentlichte die jüngere Schwester der "Toxic"-Interpretin ihr Buch "Things I Should Have Said". In diesem schilderte die Schauspielerin ihre Kindheit und enthüllte auch einige Details über das Verhältnis zu ihrer Schwester Britney. Zudem offenbarte Jamie Lynn, dass die Sängerin früher oftmals unberechenbar gewesen sei. Deshalb hielt Britney nun abermals eine Wutrede auf Jamie Lynn!

Auf Instagram machte die Sängerin ihrem Ärger über das Schriftstück ihrer Schwester ordentlich Luft. "Ein nationaler Bestseller? Das Timing deines Buches ist echt unglaublich, Jamie. Vor allem, weil die ganze Welt keine Ahnung hatte, was mir angetan wurde", schrieb Britney wutentbrannt. Laut der Musikerin bestehe das Buch nur aus Lügen, mit denen Jamie Lynn bloß Geld machen will. In "Things I Should Have Said" hatte Jamie behauptet, nichts von den Problemen ihrer Schwester gewusst zu haben.

"Meine ganze Familie, einschließlich dir sagt, dass ihr nichts davon gewusst habt. Das ist Schwachsinn", stellte die Blondine in ihrem Statement klar. Britney sei enttäuscht und vor allem wütend auf ihre kleine Schwester. Deshalb reichte sie kurz nach der Veröffentlichung des Buches eine Unterlassungsklage gegen Jamie Lynns Bestseller ein.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears in Santa Monica, 2003

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2021

