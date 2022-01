Was für ein Zufall! Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) konnten im vergangenen Jahr ihre Tochter Lilibet Diana auf der Welt begrüßen. In diesem Juni wird die Kleine nun schon ein Jahr alt. Doch nicht nur sie hat Grund zum Feiern: Auch Queen Elizabeth II. (95) zelebriert ihr 70. Thronjubiläum. Jetzt hat man festgestellt, dass die Feierlichkeiten der Queen am selben Tag stattfinden, wie Lilibets erster Geburtstag!

Wie der Palast erst verkündete, wird es zu Ehren der Queen ein Festwochenende geben. Drei Tage lang soll das Jubiläum der Queen gefeiert werden! Wie People nun berichtet, findet an Lilibets Ehrentag, dem 4. Juni, unter anderem ein Pferderennen in der Nähe von London und ein großes Konzert im Buckingham-Palast statt. Auch die Militärparade "Trooping the Colour" soll an diesem Wochenende stattfinden. Ob Harry und Meghan mit ihren Kindern nach England reisen und das royale Oberhaupt und ihre Ur-Enkelin zusammen feiern, ist bislang nicht bekannt.

Die Chancen stehen allerdings nicht gut! Prinz Harry und Herzogin Meghan ist das Risiko zu groß, ohne Polizeischutz nach England zurückzukehren. Bereits beim letzten Besuch hätten sich die beiden nicht mehr sicher gefühlt. Eine persönliche Anfrage von Harry wurde vom zuständigen Ministerium bereits zurückgewiesen. Der Royal hatte angeboten, für die Kosten selbst aufzukommen.

