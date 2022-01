Im Dschungelcamp droht der nächste Exit! Seit über einer Woche kämpfen die prominenten Camper um die heiß begehrte Dschungel-Krone. Nachdem Jasmin Herren (43) ihre Koffer packen musste, sind nur noch acht Stars übrig. Die Luft wird also immer dünner und heute Abend geht es schonungslos weiter! Welcher Kandidat muss heute seine Sachen packen – und wer wird der König oder die Königin des Dschungels?

Besonders begehrt waren in den vergangenen Tagen Filip Pavlovic (27) und Harald Glööckler (56). Nach einer starken Leistung bei der kulinarischen Challenge dürfte sich der einstige Bachelorette-Boy auch weiterhin an großer Beliebtheit erfreuen. Der Glööckler macht im Camp weiterhin sein Ding und sammelt mit seiner lockeren Art weiterhin die Sympathien der Zuschauer. Linda-Caroline Nobat (27) bewies in ihren Prüfungen jedes Mal mit Köpfchen Einsatz.

Zwar galt Manuel Flickinger (33) zuletzt eher als Wackelkandidat. Doch in seiner ersten Dschungelprüfung hatte sich der Ex-Prince Charming-Teilnehmer keine Blöße gegeben und sackte souverän sieben Sterne ein. Eng könnte es jedoch abermals für Anouschka Renzi (57) werden. Die Schauspielerin hatte von Anfang an keinen leichten Stand bei den Zuschauern und hatte sich wegen ihres Gejammers beim Publikum nicht gerade beliebter gemacht. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist euer Liebling im Dschungelcamp? Stimmt unten ab.

RTL / Stefan Menne Jasmin Herren im Dschungelcamp 2022

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Manuel Flickinger bei der Dschungelprüfung

RTL Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

