Wie wirken sich Reis und Bohnen auf den Körper der Dschungelcamper aus? Das Thema Gewichtsverlust ist ein großes Thema im Camp. Tara Tabitha (28) musste als Erste das Dschungelcamp verlassen und verriet anschließend, dort zwei Kilo verloren zu haben. Für sie fühle es sich aber definitiv nach Mehr an. Der zweite Exit lies nicht lange auf sich warten: Ganz zum Schock der Fans folgte Jasmin Herren (43) der Reality-TV-Bekanntheit in die Außenwelt. Im Promiflash Interview verriet sie, was sich bei ihr in Sachen Gewicht so getan hat.

"Ich habe mich tatsächlich noch gar nicht gewogen", berichtete die Witwe von Willi Herren (✝45) gegenüber Promiflash. Das würde sie später aber direkt nachholen. Sie sei sich trotzdem schon sicher, einige Kilos verloren zu haben: "Mir wurde von den anderen gesagt, dass ich abgenommen habe, als ich draußen angekommen bin". Auch an ihrer Hosen würde die 43-Jährige eine Veränderung merken.

Nach dem Dschungelcamp habe Jasmin es sich erst mal schmecken lassen. "Das Erste, was ich gegessen habe, war ein Brownie!", erzählte sie." Allgemein ginge es ihr nach dem Dschungelcamp extrem gut. "Ich fühle mich wie neugeboren", hatte die Schlagersängerin im Gespräch mit Promiflash geschwärmt.

RTL Jasmin Herren im Dschungelcamp

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im August 2021

RTL/ Stefan Menne Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

