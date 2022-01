Hat der Nahrungsentzug sich bemerkt gemacht? Am Freitag musste Tara Tabitha (28) als Erste das Dschungelcamp verlassen. Nach einer Woche unter freiem Himmel im südafrikanischen Busch kann das Reality-TV-Sternchen nun wieder im weichen Bett schlafen und so richtig schlemmen. Doch wie viel hat die Beauty nach dem Dschungelabenteuer jetzt eigentlich abgenommen? Tara verrät Promiflash, dass sie gar nicht so viele Kilos verloren hat...

Im Interview mit Promiflash gibt die 28-Jährige etwas schockiert zu, dass sie gerade einmal zwei Kilo abgenommen hat. So wirklich glauben könne sie das aber nicht. "Ich habe eine Kleidergröße weniger und der Bauch ist viel flacher, das muss auf jeden Fall mehr sein. Aber immer noch nicht genug", erzählt sie. Eigentlich hatte sie vor, zehn Kilo abzunehmen.

Auf eine große Mahlzeit wollte sie nach ihrem Auszug dann aber doch nicht verzichten. "Ich habe schon was Leckeres gegessen und trinke schon Champagner. Die Diät muss jetzt ein wenig warten, jetzt müssen wir erst einmal feiern und gleichzeitig Frusttrinken", erklärt sie im Promiflash-Interview weiter. Überrascht es euch, dass Tara "nur" zwei Kilo abgenommen hat? Stimmt in der Umfrage ab.

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitysternchen

RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

