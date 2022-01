Sie sind eine Einheit! Sarafina Wollny (27) und ihr Mann Peter (29) sind vergangenes Jahr Eltern geworden. Auf Social Media geben sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit den Zwillingen Casey und Emory. In der neuen Staffel von Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie dürfen die Fans die dramatische Geburt dann noch mal intensiv miterleben. Auch im Promiflash-Interview sprachen Sarafina und Peter dieses Erlebnis noch mal an.

"Die Geburt und alles Weitere hat uns auf jeden Fall noch näher zusammengebracht und wir wissen die kleinen Dinge im Leben noch mehr zu schätzen", erklärte Sarafina gegenüber Promiflash und schwärmte zugleich von ihrem Peter: "Wir sind ein Team, dass alle Hürden meistern kann und ich freue mich, so einen tollen Mann an meiner Seite zu haben." Während der schwierigen Zeit nach der Frühchen-Geburt stand er der frischgebackenen Mutter bei. Der kleine Casey musste nach der Entbindung sogar notoperiert werden.

"Diese Zeit war nicht einfach für uns, weil wir nicht wussten, wie der Kleine die OP übersteht", erzählte die TV-Bekanntheit. Auf diese Szenen in der Staffel freue sie sich nicht. "Bei den schönen Sachen freut man sich natürlich immer wieder", betonte Sarafina daraufhin.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

