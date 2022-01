Sarafina Wollny (26) gewährt intime Einblicke in die Zeit nach der Geburt ihrer Zwillinge! Die Tochter von Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (56) und ihr Ehemann Peter (29) wurden im Mai 2021 zum ersten Mal Eltern: Das Paar durfte die beiden Söhne Emory und Casey auf der Welt begrüßen. Auf Social Media teilte Sarafina jetzt ein emotionales Video, in dem sie ihre Zwillinge nach dem Kaiserschnitt zum ersten Mal sieht!

Den rührenden Clip veröffentlichte Sarafina auf ihrem Instagram-Profil. "Ich bin dankbar, diesen Moment auf Video zu haben", betonte Sarafina und rief sich die Augenblicke aus der Klinik in Erinnerung: "Ich weiß noch, dass eine Krankenschwester zu mir sagte: 'Frau Wollny, Sie sehen jetzt das erste Mal ihre Söhne.'" Allerdings sei Sarafina zu diesem Zeitpunkt gerade erst aus der Narkose erwacht und könne sich deshalb im Nachhinein kaum mehr an diese Minuten erinnern.

Die Zeit im Krankenhaus war für Sarafina eine Belastungsprobe – ihre Zwillinge Emory und Casey kamen nämlich rund zehn Wochen vor dem errechneten Geburtstermin per Notkaiserschnitt zur Welt. "Aber am Ende zählt, dass es den beiden gut geht", machte die stolze Mutter jetzt im Nachgang klar und fügte hinzu: "Am 18. Mai hätte ich nicht gedacht, dass es so ist, wie es heute ist. Ich bin wirklich dankbar für meine zwei gesunden Jungs."

Anzeige

RTLZWEI TV-Bekanntheit Sarafina Wollny und Peter

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Söhnen Casey und Emory, November 2021

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de