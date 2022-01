Drew Barrymore (46) ließ es offenbar besonders in ihren jungen Jahren ordentlich krachen! Die US-Amerikanerin ist nicht nur für ihre schauspielerischen Leistungen berühmt-berüchtigt – auch mit ihrem Liebesleben sorgte Drew regelmäßig für Schlagzeilen. Die TV-Bekanntheit datete echte Mega-Stars wie beispielsweise Hugh Grant (61). Auch mit dem Schauspieler Luke Wilson (50) führte sie eine Beziehung. In ihrer Liebschaft gab sich das Paar viele Freiheiten – denn Drew führte mit ihrem damaligen Freund eine offene Beziehung!

Das verriet sie in ihrer eigenen TV-Show "The Drew Barrymore Show" ihrer engen Schauspielkollegin Kate Hudson (42). "Wir gingen miteinander aus, aber ich glaube, er hat auch andere Leute gedatet", erinnerte sich Drew. Die beiden Schauspieler hatten sich damals am Set zu dem Film "Alex und Emma" kennengelernt. Danach führten sie eine kurze und augenscheinlich polyamore Beziehung miteinander. Laut Drew war so etwas besonders in den 1990ern ganz normal. "Wir waren jung und wild", erklärte die 46-Jährige.

Heute lässt es die "Im Himmel trägt man hohe Schuhe"-Darstellerin aber in Sachen Liebe deutlich ruhiger angehen. Viel lieber widme Drew sich der Erziehung ihrer zwei Kinder. Ihre beiden Töchter Olive und Frankie hält sie bewusst vom Rampenlicht fern und zeigt sie deshalb auch nicht auf Social Media. "Ich bin ein verdammter Doberman, wenn es um sie geht", erklärte sie im Oktober 2021 in Dax Shepards (47) Podcast "Armchair Expert".

drewbarrymore / Instagram Die Schauspielerin Drew Barrymore

Getty Images Luke Wilson und Drew Barrymore in Los Angeles, 1999

drewbarrymore / Instagram Die Hollywoodschauspielerin Drew Barrymore

