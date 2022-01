Sie kann ihr Glück kaum fassen! Vanessa Villela kam 2017 in die USA. Die mexikanische Schauspielerin etablierte sich in ihrer Heimat bereits als Darstellerin in zahlreichen Telenovelas. Seit 2019 gehört sie dem zu dem Cast der beliebten US-amerikanischen TV-Show Selling Sunset. Doch es läuft nicht nur beruflich bombastisch für sie – auch in Sachen Liebe läuft es wie am Schnürchen. Denn Vanessa und ihr Partner Tom Fraud haben sich verlobt!

Diese tollen Nachrichten verkündete die Beauty nun über Instagram. In einem Video hielten offenkundig Freunde des Paares diesen wunderschönen Moment fest. Ihr Partner Tom überraschte seine Angebetete ganz romantisch vor einem traumhaften Sonnenuntergang mit einem Antrag. Davon war Vanessa augenscheinlich sehr gerührt. Tom ging schließlich vor ihr auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen – welche sie unter Freudentränen mit Ja beantwortete.

Darüber jubelnd riss ihr Verlobter die Arme in die Luft. Zu den Aufnahmen fügte die 44-Jährige ein emotionales Statement hinzu. "Ich habe immer davon geträumt, dass ich jemanden finden werde, der mich so liebt", schrieb sie unter anderem überglücklich. Sie sei überwältigt und könne es nicht erwarten, mit Tom den Rest ihres Lebens zu verbringen.

vannevillela / Instagram Tom Fraud und Vanessa Villela 2022

vannevillela / Instagram "Selling Sunset"-Star Vanessa Villela im Januar 2021

vannevillela / Instagram "Selling Sunset"-Star Vanessa Villela und ihr Verlobter Tom Fraud

