Grace Adams-Short und Mikey Dalton vergrößern ihre Familie erneut. 2006 lernten sich die heutigen Turteltauben in der britischen Version von Big Brother kennen und lieben. Im Mai sind die beiden dann schon seit 16 Jahren glücklich in ihrer Beziehung. Vergangenes Jahr im September verkündeten die Briten zudem überraschend, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Jetzt durften Grace und Mikey ihr viertes Baby auch endlich auf der Welt begrüßen.

Gegenüber dem britischen OK!-Magazine gab das Paar nun die Geburt seines Sohnes Atticus Henry Dalton bekannt. Ihr Sprössling habe am 3. Januar das Licht der Welt erblickt und etwas mehr als vier Kilogramm auf die Waage gebracht. Doch die Entbindung lief nicht ohne Komplikationen ab, wie die frischgebackene Mama jetzt verriet. Sie leide unter einer Krankheit, die zu Problemen mit den Antikörpern des Babys führen könne. Deshalb habe sie eine "ziemlich intensive" Hormon-Infusion bekommen, um die Wehen frühzeitig einzuleiten. Nach circa einer halben Stunde war Atticus dafür dann bereits auf der Welt.

Nach der schwierigen Geburt ihres vierten Kindes ist die Familienplanung von Grace und Mikey jedoch endgültig abgeschlossen, wie die TV-Persönlichkeiten in dem Interview versicherten. "Wir haben auch noch unseren Hund, also denke ich, wir sind komplett!", scherzte Mikey. Dennoch sehen es die Eheleute als echten Segen an, so viele Kinder zu haben. "Wir können uns glücklich schätzen, eine große Familie zu haben", schwärmte die Blondine.

Instagram / grace_adams_short Grace Adams-Short und Mikey Dalton mit ihren Kinder im Dezember 2021

Instagram / mikeydaltonuk Grace Adams-Short und Mikey Dalton, ehemalige "Big Brother UK"-Teilnehmer

Instagram / grace_adams_short Grace Adams-Short und ihre Töchter Allegra und Georgiana im April 2021

