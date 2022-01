Damit ist es wohl bestätigt! Nick Cannon (41) musste im Dezember vergangenen Jahres einen schrecklichen Verlust durchstehen: Er verlor seinen Sohn Zen infolge eines Gehirntumors nur wenige Monate nach dessen Geburt. Nun wurde darüber spekuliert, dass der Comedian erneut Vater werden könnte – auf neuesten Bildern ist es sogar ziemlich eindeutig: Nick zeigte sich auf einem ersten Babybauch-Foto mit Bre Tiesi!

Bei einer Gender-Reveal-Party posierte der Ex von Mariah Carey (51) gemeinsam mit Bre, die ein hautenges weißes Kleid trug, das ihren deutlichen Babybauch besonders betont. Auch Nick trug einen weißen Anzug und zeigte sich sehr innig mit dem Model. Auf einigen Bildern legte er sogar schützend seine Hand auf ihre runde Körpermitte! Nachdem einige Gäste der Party Konfettikanonen abgefeuert hatten, war auch das Geschlecht des Babys bekannt: Es wird ein Junge!

Bislang äußerte sich der Moderator noch nicht zu den Gerüchten. Das Baby mit Bre wäre dann aber sein achtes Kind von fünf verschiedenen Frauen! Damit hat Nick anscheinend jedoch kein Problem: "Die Idee, dass ein Mann eine Frau haben sollte [...] Ich habe kein Besitzrecht an dieser Person. Es geht um den Austausch, den wir zusammen schaffen können – also habe ich diese Mentalität nie wirklich angenommen", erklärte er kürzlich bei The Breakfast Club.

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit fünf seiner Kinder

Instagram / bre_tiesi Bre Tiesi im November 2021

Getty Images Hitman Holla, Rapper

