Nazan Eckes (45) hat den Rat ihrer Mutter angenommen. Um vor der Kamera immer top in Form zu sein, setzt die Moderatorin auf eiserne Disziplin und hält sich mit viel Sport und gesunder Ernährung fit. Ihre schlanke Silhouette wird von vielen Fans als absoluter Traumbody gefeiert – bei anderen löst sie hingegen etwas Sorge aus. Ist Nazan etwa zu dünn? Die TV-Bekanntheit verriet: Ihre Mutter wünscht sich, dass Nazan beim Essen öfter mal ordentlich zulangt.

"Meine Mom sagt mir seit einem Jahr, dass ich mehr essen soll (das machen türkische Mütter übrigens dauernd…)", stellte die Brünette auf ihrem Instagram-Profil klar. Zu diesen Worten teilte sie eine Bilderreihe, in der sie sich ausgiebig in der Sonne reckt und streckt und ihren Body in einem engen bauchfreien Oberteil und tief sitzenden Sportleggings präsentiert. "Also gab es wieder mehr Kohlenhydrate auf dem Ernährungsplan und dazu regelmäßig ein richtig fieses Work-out", schilderte sie. Den Wunsch ihrer Mama hat die 45-Jährige demnach erfüllt – und sich quasi in die "Massephase" begeben. "Das Ergebnis: Ich kann den Sommer kaum noch abwarten", stellte Nazan klar – sie ist aktuell also ziemlich zufrieden mit sich und ihrem Körper.

Und auch die Fans sind von den sportlichen Erfolgen der Kölnerin ziemlich begeistert. "Du siehst umwerfend aus", lobte ein User in den Kommentaren – ein anderer ergänzte: "Ein wirklich sehr schöner trainierter Body." Nichtsdestotrotz finden Nazans Follower: Egal, ob ein paar Kilo mehr oder weniger – ihr Idol sieht toll aus. "Mama hat recht, du darfst ruhig mehr Essen", schrieb jemand.

Moderatorin Nazan Eckes

TV-Bekanntheit Nazan Eckes

Nazan Eckes, Moderatorin

