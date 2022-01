Eric Sindermanns (33) Bett geht in den Sex-Ruhestand! Der Ex on the Beach-Teilnehmer macht kein Geheimnis daraus, dass er in der Vergangenheit wilde Zeiten hinter sich hat. Im Gespräch mit Promiflash hatte der Reality-TV-Star sich damit gebrüstet, mit mehr als 500 Frauen geschlafen zu haben. Mittlerweile ist Dr.Sindsen aber in festen Händen und nur noch seine Freundin Katharina darf Schäferstündchen mit ihm genießen. Um den Aufreißer-Eric komplett zu verabschieden, muss jetzt auch die einstige Sex-Stätte, das "500er-Bett", weg – aber für den guten Zweck.

Auf Instagram teaserte der 33-Jährige jetzt an, dass sein weißes Lederbett ausrangiert wird. Im Internet bietet der Promi Big Brother-Star das Ding zum Kauf an. "Wir haben so viel miteinander durchgemacht und nicht jede Erfahrung war grandios. Nun hast du aber nach all den Jahren ausgedient und es geht für dich in deine wohlverdiente Bett-Rente – vorausgesetzt keiner kauft dich", schrieb er und betonte, dass ein Verkauf ihm doch lieber wäre. Denn: Sollte bei der Online-Auktion wirklich ein kleines Sümmchen zusammenkommen, möchte der Berliner die Einnahmen an eine gemeinnützige Organisation spenden. "Ich bin mal gespannt, wer bald der Besitzer des Bettes ist", freute er sich.

Richtig unbeschadet scheint das Kingsize-Bett die Besuche von Dr.Sindsens 500 Damen aber nicht überstanden zu haben – in der Artikelbeschreibung gibt er an, dass das Stück defekt ist und eher als Ersatzteillager zu gebrauchen sei. Womöglich findet sich aber auch ein Liebhaber – immerhin hat der Modemacher sein Möbelstück der Kategorie "Sammlerstück" zugeordnet.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, bekannt als Designer Dr.Sindsen

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de