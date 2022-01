Tom Holland (25) scheint direkt einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben! Der Spider-Man-Star feiert mit dem neuen Teil der Filmreihe gerade immense Erfolge. Eine Schauspielkollegin scheint ihm diesen Triumph ganz besonders zu gönnen: Drew Barrymore (46) unterstützt den Darsteller auf ganzer Linie. Das zeigte sie nun auch im Netz: Zu süßen Throwback-Fotos von einem ihrer ersten Treffen schrieb sie wohlwollende Zeilen über Tom!

Via Instagram veröffentlichte Drew zwei Bilder ihrer ersten Begegnung mit dem Briten. Die Aufnahmen liegen inzwischen rund zehn Jahre zurück. "Ich war so fasziniert von dir. Ich hatte gerade deinen Film gesehen und wir trafen uns, um über ein Projekt zu sprechen, bei dem ich Regie führen sollte", erinnerte sich die heute 46-Jährige an diesen Tag zurück. Von Tom scheint sie auf Anhieb begeistert gewesen zu sein: "Ich hielt dich wirklich für den beeindruckendsten und unglaublichsten Menschen und für ein so außergewöhnliches Talent!"

Seinen Weg zu begleiten, erfülle sie mit Freude – und auch seine Beziehung mit Zendaya Coleman (25) befürworte sie auf ganzer Linie. "Verliebe dich in die tollsten Frauen und werde unser Held!", betonte Drew und verlinkte dabei die MJ-Darstellerin. Mit ebenso warmen Worten schloss sie ihren Post letztendlich ab: "Ich sende dir und deiner Lady das Allerbeste! Wie immer feuere ich dich an!"

ActionPress Tom Holland als Spider-Man

Getty Images Drew Barrymore im Dezember 2021

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

