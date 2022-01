Den Dschungelcamp-Auftritt ihres Gatten hatte sich Edith Stehfest im Vorfeld wohl anders vorgestellt! Im südafrikanischen Lager polarisiert Eric Stehfest (32) spätestens seit der vergangenen Folge enorm: Weil der GZSZ-Star seine Mitcamper für nicht authentisch hält und sich von ihnen auch nicht wertgeschätzt fühlt, verweigerte er die Dschungelprüfung. Von diesem Verhalten sind weder seine Mitstreiter noch die Zuschauer begeistert. Dabei hatte seine Frau Edith eigentlich gehofft, Eric würde in dem Format mal seine lustige Seite zeigen.

Im Podcast "Lose Luder" plauderte das Paar noch vor dem Drehstart mit Désirée Nick (65) über das Dschungelcamp. Dabei betonte Edith, wie stolz sie auf ihren Mann sei, dass er sich dieser Herausforderung stellt und hatte auch große Hoffnung, dass Eric ganz neue Facetten von sich zeigen kann. "Bei einem Mann wie Eric weiß ich, dass ganz viel Gutes, wahnsinnig viel Wichtiges und ganz, ganz viel Lustiges in ihm schlummert, was die Leute auch noch gar nicht so kennen", hatte sie erzählt. Sie hatte darauf gesetzt, dass das Publikum danach seinen Humor erahnen könne.

Diesen Erwartungen konnte Eric bisher allerdings nicht nachkommen. Auch eine gut gemeinte Bitte von La Nick wollte er wohl nicht beherzigen. "Krass, kritisch und Krise und Konflikt kommt garantiert von ganz alleine. Da musst du kein Öl mehr ins Feuer gießen", hatte sie ihm erklärt und stattdessen ebenfalls zum Humor geraten. "Gut, mach ich! Gut, dass du's sagst", hatte der Serienstar damals noch angemerkt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp 2022

Anzeige

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im April 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de